Автомобиль пробил ограждение и едва не упал в реку после ДТП в Москве

Инцидент произошел днем 6 октября в районе Ростокино. Две легковушки столкнулись, от мощного удара одна из них отлетела на металлический барьер. Конструкция не выдержала и сломалась, но все же не дала машине упасть в реку Яузу.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в результате ДТП один человек получил травмы. Медики незамедлительно доставили его в больницу для оказания квалифицированной помощи.

Полиция продолжает расследование по факту случившегося. Проезд по тому участку, где произошло ДТП, временно ограничен, пока коммунальные службы занимаются восстановлением разрушенного ограждения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что Porsche Cayenne ночью проломил ограждение и упал в реку в Санкт-Петербурге.