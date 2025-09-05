В Италии перевернулся грузовик с пивом: движение парализовало

В провинции Бергамо произошел необычный инцидент, который вызвал ажиотаж у местных жителей. Перевернувшийся грузовик лежал на боку на газоне близ автострады, вокруг него были разбросаны сотни ящиков с хмельным напитком. Властям пришлось срочно прибыть на место для восстановления порядка.

Как сообщает портал РИА Новости со ссылкой на Bergamo News, авария случилась в городе Колоньо-аль-Серио 4 сентября и серьезно затормозила движение по всей дорожной развязке.

Экстренные службы оперативно прибыли на место, но их работе активно мешала толпа людей, которая устремились к месту событий и устроила импровизированную стихийную «акцию по спасению» алкогольного груза.

Местные жители с энтузиазмом хватали разбросанные бутылки, игнорируя присутствие дорожных служб и местных властей. Часть собравшихся действительно помогала водителю и работникам транспортной компании, но многие просто уносили алкоголь с места ДТП.