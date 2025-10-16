Пьяный инструктор автошколы снес мотоцикл на светофоре в Москве

Как сообщает телеграм-канал Baza, в результате столкновение водитель и пассажир моцика получили травмы разной степени тяжести. Наиболее серьезные раны у пассажира — медики зафиксировали у женщины перелом голени со смещением и повреждение малой берцовой кости.
По предварительным данным, виновником ДТП стал преподаватель автошколы, находившийся в в момент столкновения в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве мотоциклисты стали реже попадать в аварии.