Пьяный инструктор автошколы снес мотоцикл на светофоре в Москве

Инцидент случился в ночь на 16 октября. Молодая пара на байке возвращалась домой и остановилась на запрещающий сигнал у пешеходного перехода. В этот момент в них на высокой скорости врезался Renault Duster.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в результате столкновение водитель и пассажир моцика получили травмы разной степени тяжести. Наиболее серьезные раны у пассажира — медики зафиксировали у женщины перелом голени со смещением и повреждение малой берцовой кости.

По предварительным данным, виновником ДТП стал преподаватель автошколы, находившийся в в момент столкновения в состоянии алкогольного опьянения.

