Три человека погибли в ДТП с иномаркой на трассе М7 в Татарстане

Авария случилась днем 17 октября. 23-летний молодой человек за рулем Skoda нарушил скоростной режим и в результате потерял контроль над автомобилем. Машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», в результате ДТП легковушка получила фатальные повреждения, а водитель и два пассажира — молодые люди в возрасте 21 и 28 лет — скончались на месте от полученных травм. Четвертая пострадавшая, 24-летняя девушка, с серьезными ранениями отправилась на скорой в ближайшую больницу.

На место происшествия лично выехал прокурор Мензелинского района Риназ Калаков для координации работы экстренных служб и проведения расследования. На данный момент точные причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Башкирии ДТП с легковушкой и грузовиком привело к пожару и гибели трех человек.