Три человека погибли в ДТП с иномаркой на трассе М7 в Татарстане

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», в результате ДТП легковушка получила фатальные повреждения, а водитель и два пассажира — молодые люди в возрасте 21 и 28 лет — скончались на месте от полученных травм. Четвертая пострадавшая, 24-летняя девушка, с серьезными ранениями отправилась на скорой в ближайшую больницу.
На место происшествия лично выехал прокурор Мензелинского района Риназ Калаков для координации работы экстренных служб и проведения расследования. На данный момент точные причины и обстоятельства случившегося выясняются.
