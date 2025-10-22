Пьяный лихач угнал у приятеля ВАЗ, но в ходе погони полиция его все же поймала

Как сообщает телеграм-канал местного МВД, погоня завершилась на автомобильной дороге Двуречки — Грязи. За рулем отечественной легковушки оказался 22-летний житель Липецка с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его крови в шесть раз превышал допустимую норму.
Позже выяснилось и то, что автомобиль нарушитель угнал у своего знакомого всего за несколько часов до задержания. А случай «пьяного» вождения стал для него уже вторым за последний год.
Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и нарушении ПДД лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. Помимо этого, полицейские составили в отношении молодого человека шесть административных протоколов.
