Пьяный лихач угнал у приятеля ВАЗ, но в ходе погони полиция его все же поймала

Инцидент случился ночью 21 октября на въезде в город Грязи Липецкой области. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на подозрительный ВАЗ-21099 и попытались остановить водителя. Тот проигнорировал требование правоохранителей и резко увеличил скорость. Тогда полицейские немедленно начали преследование.

Как сообщает телеграм-канал местного МВД, погоня завершилась на автомобильной дороге Двуречки — Грязи. За рулем отечественной легковушки оказался 22-летний житель Липецка с явными признаками опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в его крови в шесть раз превышал допустимую норму.

Позже выяснилось и то, что автомобиль нарушитель угнал у своего знакомого всего за несколько часов до задержания. А случай «пьяного» вождения стал для него уже вторым за последний год.

Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и нарушении ПДД лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. Помимо этого, полицейские составили в отношении молодого человека шесть административных протоколов.

