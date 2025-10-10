Пьяный водитель каршеринга снес толпу пешеходов в Новосибирске

Вечером 9 октября на улице Кирова 18-летний юноша, управляя арендованным в каршеринговом сервисе «Делимобиль» автомобилем, потерял над ним контроль и врезался в группу людей на остановке общественного транспорта «Октябрьский универмаг».

Как сообщает телеграм-канал МВД России по Новосибирской области, в результате наезда пострадали семь человек. Четыре женщины, мужчина и 12-летний мальчик получили серьезные травмы, поэтому оперативно прибывшие на место инцидента медики доставили их в ближайшую больницу. Сам лихач, не имевший права на управление транспортными средствами, отправлен под домашний арест

Прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи квалифицируют действия молодого человека по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время полиция задержала подозреваемого, материалы дела уже переданы в суд.