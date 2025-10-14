Мотоциклист напал с ножом на женщину в Казани

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», 34-летняя женщина получила проникающие ранения шеи, и на данный момент медики борются за ее жизнь.
Оперативные службы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого. Прокуратура Московского района взяла на особый контроль ход расследования инцидента, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что дорожный конфликт закончился поножовщиной в Москве.