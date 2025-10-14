Мотоциклист напал с ножом на женщину в Казани

Утром 14 октября рядом с гимназией №17 неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме сначала спрятался за автомобилем, а после атаковал женщину с применением холодного оружия. Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали ее. Преступник же, к сожалению, успел скрыться.

Инцидент случился в Московском районе на улице Восстания

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», 34-летняя женщина получила проникающие ранения шеи, и на данный момент медики борются за ее жизнь.

Оперативные службы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого. Прокуратура Московского района взяла на особый контроль ход расследования инцидента, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

