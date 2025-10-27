Тигр не пустил водителя на АЗС в Приморском крае

Инцидент случился 26 октября в районе села Подъяпольское в Шкотовском районе. Тигр вышел на проезжую часть прямо перед автомобилем, из-за чего водитель остановился и не смог продолжить движение к автозаправке.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, сначала представитель семейства кошачьих перешел дорогу, потом, услышав гудок, отбежал в сторону и уставился на машину, демонстрируя полное бесстрашие.

Находившийся за рулем мужчина начал движение прямо на него, пробуя спугнуть и светом фар, и звуковыми сигналами, но зверь лишь ненадолго отступал, отказываясь уйти с дороги. В результате отогнать тигра так и не удалось, водитель признал свое поражение и отказался от идеи заезжать на АЗС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что под Находкой Амурский тигр атаковал автомобиль, помешавший его обеду.