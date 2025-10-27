Тигр не пустил водителя на АЗС в Приморском крае

Как сообщает телеграм-канал SHOT, сначала представитель семейства кошачьих перешел дорогу, потом, услышав гудок, отбежал в сторону и уставился на машину, демонстрируя полное бесстрашие.
Находившийся за рулем мужчина начал движение прямо на него, пробуя спугнуть и светом фар, и звуковыми сигналами, но зверь лишь ненадолго отступал, отказываясь уйти с дороги. В результате отогнать тигра так и не удалось, водитель признал свое поражение и отказался от идеи заезжать на АЗС.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что под Находкой Амурский тигр атаковал автомобиль, помешавший его обеду.