«Газель» загорелась прямо на ходу в центре Балашихи

Инцидент случился 28 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской. «Газель» неожиданно вспыхнула во время движения. Столб черного дыма был виден из многих точек города, что привлекло внимание жителей и вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО», на место происшествия оперативно выехали спасательные службы и сотрудники ГИБДД для ликвидации возгорания и регулировки движения.

Проезд через ключевую транспортную развязку был временно перекрыт, что привело к образованию пробок в центре Балашихи. Пожарные приступили к тушению горящей машины, стараясь не допустить распространения огня. Причины случившегося на данный момент уточняются.

