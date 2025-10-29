Несовершеннолетний угнал ВАЗ-2106 ради пары аккумуляторных батарей

Инцидент случился в поселке Усть-Омчуг. Молодой парень похитил вазовскую «шестерку» и демонтировал два аккумулятора, общая стоимость которых составила почти 14 тысяч рублей. Украденные батареи он планировал использовать для личных нужд.

Теперь молодой человек, пойманный под Магаданом, предстанет перед судом

Как сообщает телеграм-канал «Полиция Колымы», оперативники отделения МВД России «Тенькинское» установили личность подозреваемого, которым оказался несовершеннолетний местный житель. Правоохранители его арестовали, а имущество вернули законному владельцу.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкции по ним предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

