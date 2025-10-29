Несовершеннолетний угнал ВАЗ-2106 ради пары аккумуляторных батарей

Как сообщает телеграм-канал «Полиция Колымы», оперативники отделения МВД России «Тенькинское» установили личность подозреваемого, которым оказался несовершеннолетний местный житель. Правоохранители его арестовали, а имущество вернули законному владельцу.
Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкции по ним предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.
