Несовершеннолетний угнал ВАЗ-2106 ради пары аккумуляторных батарей

Теперь молодой человек, пойманный под Магаданом, предстанет перед судом

Инцидент случился в поселке Усть-Омчуг. Молодой парень похитил вазовскую «шестерку» и демонтировал два аккумулятора, общая стоимость которых составила почти 14 тысяч рублей. Украденные батареи он планировал использовать для личных нужд.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «Полиция Колымы», оперативники отделения МВД России «Тенькинское» установили личность подозреваемого, которым оказался несовершеннолетний местный житель. Правоохранители его арестовали, а имущество вернули законному владельцу.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкции по ним предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

