Шесть пассажиров пострадали в столкновении автобусов в Москве

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», шесть человек из салона «Газели» получили серьезные травмы, прибывшие на место событий медики оперативно доставили их в ближайшую больницу. О раненых среди пассажиров автобуса, находившегося на остановке, не сообщалось.
Движение транспорта на том участке шоссе временно ограничивали для ликвидации последствий ДТП. Полиция продолжает расследование случившегося.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирске пенсионерка перепутала педали и протаранила остановку с людьми.