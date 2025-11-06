Шесть пассажиров пострадали в столкновении автобусов в Москве

Инцидент случился утром утром 6 ноября на Ленинградском шоссе в районе дома № 71. Водитель маршрутной «Газели» потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот врезался в автобус, который производил высадку пассажиров.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», шесть человек из салона «Газели» получили серьезные травмы, прибывшие на место событий медики оперативно доставили их в ближайшую больницу. О раненых среди пассажиров автобуса, находившегося на остановке, не сообщалось.

Движение транспорта на том участке шоссе временно ограничивали для ликвидации последствий ДТП. Полиция продолжает расследование случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Новосибирске пенсионерка перепутала педали и протаранила остановку с людьми.