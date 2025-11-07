Террориста, перевозившего в своей машине взрывчатку, задержали в Подмосковье

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, оперативники центра «Э» и ФСБ в ходе совместной операции арестовали подозреваемого в ходе выполнения этого поручения.
Против задержанного уже возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ («Приготовление к преступлению» и 205 «Террористический акт»), по которым ему «светит» до 20 лет тюрьмы. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, пока правоохранители продолжают искать соучастников злоумышленника.
