Террориста, перевозившего в своей машине взрывчатку, задержали в Подмосковье

27-летний житель Волоколамска по своей инициативе вступил в переписку с неизвестным в одном из мессенджеров, выразив готовность оказывать содействие украинским властям. Получив указание от куратора, он отправился в гаражный кооператив в подмосковных Люберцах, где извлек из тайника пакет со взрывчатым веществом. Его задачей была доставка опасного груза в столичный Измайловской парк для дальнейшей передачи.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, оперативники центра «Э» и ФСБ в ходе совместной операции арестовали подозреваемого в ходе выполнения этого поручения.

Против задержанного уже возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ («Приготовление к преступлению» и 205 «Террористический акт»), по которым ему «светит» до 20 лет тюрьмы. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, пока правоохранители продолжают искать соучастников злоумышленника.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье ФСБ задержала террориста, перевозившего более 60 кг взрывчатки.