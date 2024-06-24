Ликвидация: какими броневиками российский спецназ давит террористов в Дагестане

Террористическя атака, совершенная в минувшие выходные религиозными фанатиками в дагестанских городах, унесла жизни более двух десятков человек. Ликвидировать бешеных собак с автоматами российским спецслужбам помог бронеавтомобиль «Тигр».

По разным данным, в террористической атаке на православные и иудейские храмы, а также на дагестанских полицейских участвовало шестеро отморозков, исповедующих радикальный исламский ваххабизм. Для их уничтожения были подняты по тревоге местные правоохранители и силовые подразделения спецслужб. Мы обратили внимание на пару фотографий в соцсетях, на которых запечатлен финал процесса нейтрализации парочки боевиков.

Похоже, что их настигли спецназовцы на своем бронеавтомобиле семейства «Тигр». Судя по следам от пуль на лобовом стекле машины, бандиты пытались огнем из автоматического оружия уничтожить сидящих внутри бойцов. Эта затея явно «не выгорела»: «Тигр» явно пошел на таран стрелков, а подоспевшие коллеги экипажа завершили ликвидацию убийц.

Семейство бронеавтомобилей «Тигр» — рабочая лошадка различных подразделений российской армии, Росгвардии и прочих спецслужб страны. Многочисленные модификации броневика используются в качестве платформы для самого разнообразного оружия и специальных приспособлений: от обычного пулемета до дистанционно управляемого модуля с 30-мм автопушкой или «букетом» противотанковых ракет. «Тигры» применяются в качества машин РЭБ, управления и даже в виде самоходного штурмового трапа для групп захвата.

Всевозможные «Тигры» стоят на вооружении российской армии и спецслужб без малого два десятка лет. Первые серийные экземпляры начали сходить с конвейера «Арзамасского машиностроительного завода» (АМЗ) еще в 2006 году. Это предприятие традиционно специализируется на выпуске колесных БТР, так что не удивительно, что оно же занялось производством бронированного транспортного средства меньшего размера с двухосной полноприводной трансмиссией в интересах силовых ведомств.

«Тигр» построен по классической капотной схеме. Его снаряженная масса не превышает 7000 кг. Длина кузова — 5600 мм, колесная база 3300 мм клиренс — 400 мм. Рассчитан на перевозку 6-9 бойцов — по разным данным. Машина может развивать до 110 км/ч по шоссе. Двигатель 4,43-литровый ярославский турбодизель мощностью 215 л.с. и моментом в 735 Нм. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика». В полноприводной трансмиссии имеется полный набор блокировок. Любопытно, что торсионная подвеска и система централизованной регулировки давления в шинах достались «Тигру» от БТР 80.

Корпус «Тигра» сделан из брони толщиной 5-7 мм — в зависимости от модификации. Окна автомобиля выполнены из бронестекла. Это позволило гарантировать безопасность экипажа и десанта при обстреле машины из автомата АКМ 7,62-мм пулями. Бронекапсула «Тигра» обеспечивает отсутствие ранений у экипажа при подрыве боеприпаса вплоть до 0,6 кг в тротиловом эквиваленте как под колесом бронемашины, так и под ее днищем.