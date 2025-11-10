Троих мигрантов задержали в Москве за нападение на автомобиль с ребенком

Поводом для разбирательства стал ролик, снятый на видеорегистратор потерпевшего. На кадрах видно, как на трассе в Москве одна машина намеренно преградила путь другой, после чего на проезжую часть вышли трое мужчин, вступили в словесную перепалку с водителем второго авто, а затем начали наносить удары по его легковушке.

Как сообщает ГУ МВД России по г. Москве, мужчина несколько раз крикнул агрессорам, что находится в машине с маленьким ребенком, однако это их не остановило. Чтобы защитить юного пассажира, он принял решение незамедлительно уехать с места конфликта.

Сразу же после этого потерпевший направился в отделение полиции по району Царицыно, где составил заявление. Стражи порядка смогли оперативно установить личности нападавших, которыми оказались трое гостей столицы в возрасте 26 лет.

На данный момент расследование произошедшего продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Татарстане пьяный водитель и его подруга напали на автоинспектора ГИБДД.