Маршрутный автобус столкнулся с легковушкой в Бурятии, один человек погиб

Инцидент случился утром 10 ноября примерно в семи километрах от села Гремячинск. Водитель Toyota Corolla потерял контроль над машиной, которая выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в микроавтобус Hyundai County.

Как сообщает телеграм-канал МВД Бурятии, в результате удара женщина-водитель легкового авто получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. А ее пассажира с тяжелыми ранами медики доставили в ближайшую больницу.

Также известно, что пострадал один человек из тех, что находились в салоне маршрутного автобуса, но его состояние не уточняется.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

