Водитель на Porsche Panamera врезался в ограждение в центре Москвы

Инцидент случился днем 10 ноября на Тверском бульваре в самом центре столицы. Водитель дорогостоящего автомобиля потерял над ним контроль, в результате чего столкнулся с гранитным забором.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», на место событий незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления точных причин произошедшего. Известно, что никто из находившихся в салоне людей травм не получил.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге водитель Porsche пытался спастись от полиции в ледяной Неве. После просьбы правоохранителей предъявить «права» шофер внезапно нажал на педаль газа и скрылся, после чего остановился, вышел из машины и прыгнул в реку.