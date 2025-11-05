Водитель Porsche прыгнул в ледяную Неву, спасаясь от полиции в Санкт-Петербурге

Инцидент случился 4 ноября, когда экипаж ДПС остановил для проверки Porsche Cayenne на Чугунной улице. В машине в тот момент находились 39-летний мужчина, его супруга и двое маленьких детей. Правоохранители попросили предъявить водительское удостоверение, но шофер внезапно нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Как сообщает «Фонтанка», преследование завершилось на Кондратьевском проспекте, где подозреваемый бросил машину с семьей, а сам выбежал на Свердловскую набережную и прыгнул в холодную воду. Сотрудники ДПС не растерялись и оперативно выловили его из Невы с помощью автомобильного троса, после чего передали медикам, которые диагностировали у беглеца переохлаждение.

Позднее стало известно, что мужчину ранее лишили водительского удостоверения, из-за чего он и попытался «уплыть» от правосудия.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что машина упала в водоем в Ивановской области, ее водитель выбрался и убежал.