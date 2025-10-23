Серьезная авария с Mercedes-AMG и автомобилем каршеринга случилась в Москве

Инцидент случился вечером 22 октября на улице Лавриненко. Водитель Mercedes-AMG GT потерял контроль над машиной, она вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с машиной каршеринга.

ДТП произошло на оживленной улице в районе Некрасовки

Как сообщает телеграм-канал «Острожно, Москва», в результате арендованный автомобиль перевернулся, а у немецкого спорткара серьезно пострадала передняя часть: отлетел бампер и повредились элементы подвески.

Прибывшие медики осмотрели водителей и доставили их в ближайшую больницу для оказания помощи. На месте также работали сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Екатеринбурге случилось «дорогое» ДТП с участием Lamborghini и Mercedes-Benz.