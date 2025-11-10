Полиция задержала по подозрению в поджоге автомобилей в Подмосковье рецидивиста

Как сообщает портал MR7.ru, уже на следующее утро правоохранители установили личность и задержали 36-летнего безработного подозреваемого, ранее неоднократно судимого за кражи, разбои и грабежи.
По предварительной версии следствия, злоумышленник воспользовался незапертой дверью Daewoo Matiz, поджег бумагу с помощью зажигалки, после чего бросил ее в салон. Пламя мгновенно охватило автомобиль и перекинулось на соседнюю машину.
Против арестованного стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге подросток пытался поджечь полицейские машины по указке мошенников.