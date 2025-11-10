Полиция задержала по подозрению в поджоге автомобилей в Подмосковье рецидивиста

Инцидент случился в ночь на 9 ноября на улице Генерала Хазова в городе Пушкино. 25-летний владелец Daewoo Matiz, выйдя из дома, обнаружил, что огонь полностью уничтожил его авто, а также припаркованный рядом Omoda, принадлежавший 55-летнему соседу. Пострадавшие незамедлительно обратились в полицию.

Две машины получили серьезные повреждения, однако, к счастью, никто не пострадал

Как сообщает портал MR7.ru, уже на следующее утро правоохранители установили личность и задержали 36-летнего безработного подозреваемого, ранее неоднократно судимого за кражи, разбои и грабежи.

По предварительной версии следствия, злоумышленник воспользовался незапертой дверью Daewoo Matiz, поджег бумагу с помощью зажигалки, после чего бросил ее в салон. Пламя мгновенно охватило автомобиль и перекинулось на соседнюю машину.

Против арестованного стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

