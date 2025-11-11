Автомобиль взлетел воздух, падая с крутой лестницы: водитель чудом не пострадал

Как сообщает издание Daily Mail, прибывшие на место спасатели освободили мужчину из сильно поврежденной машины, после чего доставили его в больницу. Уже через несколько часов пострадавшего выписали: по счастливой случайности он отделался только небольшой царапиной.
Сотрудники полиции провели проверку по факту случившегося и подтвердили, что на момент ДТП «удачливый» водитель был трезв. Сам потерпевший позже объяснил, что его самочувствие резко ухудшилось из-за высокого давления, так как он забыл принять необходимые лекарства. Просматривая запись инцидента, мужчина не смог сдержать слез и заявил, что лишь чудо и божья воля помогли ему выжить.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Австралии метеорит упал с небес прямо на лобовое стекло автомобиля Tesla.