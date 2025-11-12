Водитель почувствовал себя плохо, выехал на встречку и врезался в фонарный столб

Инцидент случился утром 12 ноября на улице Ткачей в Екатеринбурге. Nissan Pathfinder, двигавшийся в направлении улицы Фурманова, внезапно выехал на полосу для встречного движения, после чего на большой скорости вылетел на островок безопасности, снес знак пешеходного перехода и с силой ударился об опору.

Как сообщает портал E1.ru, в результате столкновения 51-летний водитель получил ранения, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте ДТП еще до приезда помощи. А его пассажирку с травмой головы доставили в ближайшую больницу.

По словам женщины, находившейся в салоне, ее спутник резко почувствовал себя плохо, из-за чего и потерял контроль над автомобилем. На данный момент расследование случившегося продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что похожий случай произошел в Калининграде: самочувствие водителя резко ухудшилось, из-за чего его кроссовер врезался в торговый центр.