Калужанин после смертельного ДТП спрятал авто от судебных приставов у тещи

Мужчина, ранее признанный виновным в аварии, которая привела к смерти человека, должен был выплатить свыше 2 млн рублей родным погибшего, однако добровольно возмещать ущерб не спешил. Приставам удалось взыскать с него около 462 тысяч, но значительная часть суммы все еще оставалась непогашенной.

Как сообщает УФССП России по Калужской области, ведомство установило, что в собственности у должника числились две машины — Great Wall и ВАЗ-2109. При этом нарушитель заявил, что не знал, где они находятся.

Сотрудники органов принудительного исполнения возбудили розыскное дело, подозревая, что преступник намеренно скрывает активы. В результате им удалось выяснить, что их прятала теща гражданина — в крытом гараже на своем земельном участке. Оба транспортных средства немедленно арестовали.

Если мужчина в ближайшее время не выплатит оставшуюся часть суммы, то его имущество реализуют с торгов, а вырученные средства направят на компенсацию морального вреда семье погибшего.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Свердловске за долги по налогам у мужчины арестовали его автомобиль.