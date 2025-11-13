513

Чтобы остановить пьяного мигранта без «прав», ДПС пришлось стрелять по колесам

Нетрезвый мужчина до последнего игнорировал требования правоохранителей

Инцидент случился в ночь на 13 ноября на Красносельском шоссе в Стрельне. Патруль ДПС заметил Renault, совершавший опасные маневры, и попытался остановить иномарку. Шофер проигнорировал требование и резко увеличил скорость. Тогда полицейские пустились в погоню, во время которой водитель создавал реальную угрозу для других участников движения.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Чтобы остановить пьяного мигранта без «прав», ДПС пришлось стрелять по колесам

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, нарушитель не среагировал ни на предупреждения, переданные через громкоговоритель, ни на предупредительный выстрел в воздух. Остановить лихача удалось только после того, как сотрудники Госавтоинспекции прострелили ему колеса.

Из салона Renault полицейские извлекли 25-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. Последующая проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительского удостоверения, а также управлял машиной без полиса ОСАГО

Автомобиль отправили на спецстоянку, а в отношении мужчины составили сразу несколько административных протоколов за неповиновение сотруднику полиции и грубые нарушения ПДД.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Татарстане полицейские применили оружие, задерживая пьяного лихача.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует