Чтобы остановить пьяного мигранта без «прав», ДПС пришлось стрелять по колесам

Инцидент случился в ночь на 13 ноября на Красносельском шоссе в Стрельне. Патруль ДПС заметил Renault, совершавший опасные маневры, и попытался остановить иномарку. Шофер проигнорировал требование и резко увеличил скорость. Тогда полицейские пустились в погоню, во время которой водитель создавал реальную угрозу для других участников движения.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, нарушитель не среагировал ни на предупреждения, переданные через громкоговоритель, ни на предупредительный выстрел в воздух. Остановить лихача удалось только после того, как сотрудники Госавтоинспекции прострелили ему колеса.

Из салона Renault полицейские извлекли 25-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. Последующая проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел водительского удостоверения, а также управлял машиной без полиса ОСАГО

Автомобиль отправили на спецстоянку, а в отношении мужчины составили сразу несколько административных протоколов за неповиновение сотруднику полиции и грубые нарушения ПДД.

