За заказной поджог автомобиля гражданин получил условный срок

Как сообщает ресурс «Gorod48», поджигатель полностью признал свою вину в суде, который в итоге назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
Кроме того, в качестве компенсации нанесенного ущерба пострадавшему на личную Honda осужденного стоимостью 2,9 миллиона рублей наложен арест до полной выплаты потерпевшему 500 тысяч рублей за моральный вред.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье полиция задержала по подозрению в поджоге автомобилей рецидивиста.