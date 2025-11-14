За заказной поджог автомобиля гражданин получил условный срок

Преступник получил предложение уничтожить конкретную Skoda и специально приехал для этого в город Кукмор, что в Татарстане. Остановившись в местной гостинице, он получил от заказчика подробные инструкции и забрал заранее подготовленную бутылку с горючей жидкостью. После чего облил «заказанную» машину горючим и поджег ее, а затем зафиксировал результат на фото- и видео для отчета нанимателю.

Как сообщает ресурс «Gorod48», поджигатель полностью признал свою вину в суде, который в итоге назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

Кроме того, в качестве компенсации нанесенного ущерба пострадавшему на личную Honda осужденного стоимостью 2,9 миллиона рублей наложен арест до полной выплаты потерпевшему 500 тысяч рублей за моральный вред.

