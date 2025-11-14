Подросток угнал машину тети ради подруги, но уснул за рулем и устроил ДТП

Как сообщает издание «Пруфы.рф», правоохранители установили маршрут движения и вскоре обнаружили авто в кювете. Иномарка получила значительные повреждения, при этом водителя в салоне не оказалось. Вскоре арестовали и самого нарушителя: он рассказал, что планировал отвезти свою знакомую в соседнее село, но случайно уснул за рулем, что и привело к съезду с проезжей части.
Ранее подросток уже привлекался к административной ответственности, он состоял на учете. На данный момент по факту угона транспортного средства решается вопрос о возбуждении уголовного дела, поврежденную машину поместили на спецстоянку, а молодой человек остается в отделении полиции.
