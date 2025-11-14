Подросток угнал машину тети ради подруги, но уснул за рулем и устроил ДТП

Инцидент случился 14 ноября в Бурзянском районе Башкирии. 42-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже Chery Tiggo. По ее словам, накануне к ней в гости приходил 17-летний племянник супруга. После совместного времяпрепровождения хозяйка кроссовера уснула, а подросток взял ключи, оставленные на кухне, и уехал в неизвестном направлении.

Как сообщает издание «Пруфы.рф», правоохранители установили маршрут движения и вскоре обнаружили авто в кювете. Иномарка получила значительные повреждения, при этом водителя в салоне не оказалось. Вскоре арестовали и самого нарушителя: он рассказал, что планировал отвезти свою знакомую в соседнее село, но случайно уснул за рулем, что и привело к съезду с проезжей части.

Ранее подросток уже привлекался к административной ответственности, он состоял на учете. На данный момент по факту угона транспортного средства решается вопрос о возбуждении уголовного дела, поврежденную машину поместили на спецстоянку, а молодой человек остается в отделении полиции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Кузбассе пьяный водитель уснул на перекрестке и получил 15 суток ареста.