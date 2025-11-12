Пьяный водитель уснул на перекрестке и получил 15 суток ареста в Кузбассе

Инцидент случился 11 ноября в Кемерове. Инспекторы ДПС обратили внимание на Kia Cerato, который встал перед светофором и пропустил несколько разрешающих сигналов. Поравнявшись с машиной, правоохранители обнаружили, что мужчина за рулем крепко спит, «обняв руль». Тревожным было то, что автоматическая коробка передач находилась в «Драйве», а нога водителя едва касалась педали тормоза.

После пробуждения мужчина попытался скрыться от полиции во сне

Как сообщает Госавтоинспекция Кузбасса, попытки стражей порядка разбудить нарушителя, в том числе с помощью покачивания автомобиля, увенчались успехом. Проснувшись, он начал движение, но почти сразу же остановился, увидев полицейских.

Осознав происходящее, автомобилист попытался избежать ответственности и притворился спящим, игнорируя многочисленные требования открыть дверь. Услышав предупреждение, что в случае неподчинения окно транспортного средства будет разбито, он все же вышел из машины.

После этого мужчина предпринял попытку убедить инспекторов, что является пассажиром, хотя кроме него самого в машине никого не было. Далее он «включил» агрессию: отказался сообщать свои данные и предъявлять документы.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что «соню» ранее лишили водительского удостоверения. Проходить медосвидетельствование он категорически отказался.

Решением суда задержанному назначили 15 суток административного ареста: 5 суток за неповиновение законному распоряжению представителя власти и 10 суток за отказ от прохождения «алкогольного теста».

