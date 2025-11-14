Грузовик наехал на пешеходов на рынке: два человека погибли, 18 пострадали

Инцидент случился вечером 13 ноября на торговой площади в городе Пучхон, Южная Корея. 67-летний мужчина за рулем фуры сначала сдал немного назад, а затем резко рванул вперед, преодолев более 130 метров перед окончательной остановкой. Машина пронеслась по узкому проходу, сметая лотки и людей на своем пути.

Как сообщает издание Express, на место происшествия незамедлительно выехали медики. Они констатировали смерть двух женщин в возрасте 60 и 70 лет от полученных травм, а также оказали помощь восемнадцати раненым, большинство из которых являются пожилыми людьми.

Подозреваемому предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения. Следователи опровергли показания нарушителя о неисправности тормозной системы его авто и установили, что обвиняемый страдает от хронического заболевания головного мозга.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Владивостоке машина врезалась в кафе: в результате столкновения один человек погиб и четверо пострадали.