Грузовик наехал на пешеходов на рынке: два человека погибли, 18 пострадали

Как сообщает издание Express, на место происшествия незамедлительно выехали медики. Они констатировали смерть двух женщин в возрасте 60 и 70 лет от полученных травм, а также оказали помощь восемнадцати раненым, большинство из которых являются пожилыми людьми.
Подозреваемому предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения. Следователи опровергли показания нарушителя о неисправности тормозной системы его авто и установили, что обвиняемый страдает от хронического заболевания головного мозга.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Владивостоке машина врезалась в кафе: в результате столкновения один человек погиб и четверо пострадали.