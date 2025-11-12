Водитель въехал в толпу: 35 человек погибли и 43 получили тяжелые травмы

Как сообщает агентство Reuters, для оказания помощи пострадавшим привлекли больше 100 спасателей, а также 300 медиков из находившихся неподалеку больниц.
На месте трагедии вечером 12 ноября организовали мемориал, посетители оставляют на нем свечи и цветы. Около 30 человек собрались у ворот центра, а курьеры на велосипедах привозят букеты.
Президент КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для лечения раненых и строго наказать виновного. Правительство создало специальную группу, которой предстоит руководить расследованием.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Индии взрыв машины убил более 10 человек.