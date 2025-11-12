Водитель въехал в толпу: 35 человек погибли и 43 получили тяжелые травмы

Инцидент случился вечером 11 ноября у спортивного центра в китайском городе Чжухай. 62-летний мужчина умышленно направил свою машину на группу людей, которые пришли на мероприятие. Полиция задержала его на месте событий, он успел нанести себе ножом несколько ударов в область шеи и других частей тела. Согласно предварительной версии, нарушитель переживал из-за раздела имущества после развода, что и стало причиной агрессии.

Это нападение стало одним из самых смертоносных в современной истории Китая

Как сообщает агентство Reuters, для оказания помощи пострадавшим привлекли больше 100 спасателей, а также 300 медиков из находившихся неподалеку больниц.

На месте трагедии вечером 12 ноября организовали мемориал, посетители оставляют на нем свечи и цветы. Около 30 человек собрались у ворот центра, а курьеры на велосипедах привозят букеты.

Президент КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для лечения раненых и строго наказать виновного. Правительство создало специальную группу, которой предстоит руководить расследованием.

