Машина врезалась в кафе во Владивостоке: один человек погиб, четверо пострадали

Прокуратура взяла на особый контроль расследование причин произошедшего

Инцидент случился утром 14 ноября на улице Катерной. Мужчина, управлявший Mitsubishi Eclipse Cross, двигаясь на большой скорости со стороны острова Русский, потерял контроль над машиной и врезался в павильон сети быстрого питания.

Александр Проневский

Как сообщает издание DEITA.RU, в результате удара постройка получила значительные повреждения, а водитель «японца» застрял в салоне деформированного авто. Для его освобождения спасателям пришлось проводить сложную операцию по деблокированию, после чего гражданина передали врачам, которые диагностировали у виновника аварии перелом ключицы.

Помимо него в результате ДТП пострадали четыре сотрудницы заведения. Одна из них получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась по пути в больницу. У другой медики подозревают перелом таза, остальные дамы получили ожоги от разлитого кипящего масла.

На место событий выехал заместитель прокурора Первомайского района Владивостока Артур Мартиросян: ведомство организует масштабную проверку на безопасность всех объектов придорожной инфраструктуры в регионе. Расследование обстоятельств ЧП продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье подросток без «прав» въехал в толпу на остановке в Подмосковье.

Аватар пользователя - отсутствует