Машина врезалась в кафе во Владивостоке: один человек погиб, четверо пострадали

Инцидент случился утром 14 ноября на улице Катерной. Мужчина, управлявший Mitsubishi Eclipse Cross, двигаясь на большой скорости со стороны острова Русский, потерял контроль над машиной и врезался в павильон сети быстрого питания.

Как сообщает издание DEITA.RU, в результате удара постройка получила значительные повреждения, а водитель «японца» застрял в салоне деформированного авто. Для его освобождения спасателям пришлось проводить сложную операцию по деблокированию, после чего гражданина передали врачам, которые диагностировали у виновника аварии перелом ключицы.

Помимо него в результате ДТП пострадали четыре сотрудницы заведения. Одна из них получила травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончалась по пути в больницу. У другой медики подозревают перелом таза, остальные дамы получили ожоги от разлитого кипящего масла.

На место событий выехал заместитель прокурора Первомайского района Владивостока Артур Мартиросян: ведомство организует масштабную проверку на безопасность всех объектов придорожной инфраструктуры в регионе. Расследование обстоятельств ЧП продолжается.

