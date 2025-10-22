В массовом ДТП с пассажирскими автобусами погибли 63 человека

Инцидент случился ночью 22 октября на 38-м километре шоссе Кампала-Гулу в районе Кирьяндонго в Уганде. По предварительной версии следствия, водитель маршрутного Isuzu предпринял попытку обогнать грузовик Tata Lorry. В тот же самый момент по встречной полосе двигался другой Isuzu, который, в свою очередь, хотел опередить Toyota Surf.

Как сообщает пресс-служба полиции Уганды, один из водителей резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, но не получилось. Более того, этот маневр спровоцировал цепную реакцию: грузовик и внедорожник ушли в занос и несколько раз перевернулись, а автобусы врезались лоб в лоб.

От полученных травм на месте происшествия погибли 63 человека. Еще несколько пострадавших с тяжелыми ранениями отправились в ближайшую больницу.

