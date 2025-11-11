Взрыв машины убил более 10 человек, полиция рассматривает версию о теракте

Инцидент случился ночью 10 ноября неподалеку от стен исторического Красного форта в оживленном районе Дели, Индия. Легковушка остановилась на красный сигнал светофора на перекрестке, после чего прогремел мощный взрыв и начался пожар, который быстро перекинулся на соседние машины.

Как сообщает агентство NBC News, по предварительным данным, в результате происшествия не менее десяти человек получили несовместимые с жизнью травмы, от которых скончались на месте событий. Более двадцати раненых отправились в ближайшие больницы.

Власти Индии не исключают, что случившееся могло быть терактом. По этой причине в ключевых точках столицы и соседних штатов, включая аэропорты и железнодорожные вокзалы, ввели режим повышенной готовности.

Полиция Дели возбудила уголовное дело, в рамках расследования оперативные службы собирают вещественные доказательства и восстанавливают хронологию событий.

