Водитель-подросток без «прав» сгорел в ДТП под Ростовом

Инцидент случился на 351-м километре автодороги Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. 16-летний юноша без водительского удостоверения на Haval F7 двигался в сторону железнодорожного переезда, когда внезапно потерял контроль над машиной.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Ростовской области, на большой скорости кроссовер врезался в автоматическое барьерное ограждение, после чего вылетел с дороги, опрокинулся и воспламенился. К сожалению, оперативно прибывшие медики и спасатели не смогли помочь пострадавшему: он получил тяжелейшие травмы и скончался на месте событий.

На данный момент по факту аварии со смертельным исходом проводится расследование, полиция также выясняет причины, по которым подросток оказался за рулем автомобиля.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что во Владимирской области пьяный несовершеннолетний угонщик разбил Ford Fusion.