Подросток угнал машину соседа и врезался в опору ЛЭП в Кировской области

Как сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Ставропольскому краю, нарушитель проник во двор, использовал канистру в качестве импровизированного сиденья и отправился в поездку, прихватив с собой приятеля, который не знал о том, что машину угнали.
Спустя некоторое время водитель без «прав» потерял контроль над автомобилем и врезался в столб линии электропередачи. В результате населенный пункт остался без Интернета, а подростки, испугавшись последствий, покинули место ДТП, бросив поврежденную легковушку.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье об угоне, на данный момент расследование обстоятельств инцидента продолжается.
