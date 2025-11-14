Подросток угнал машину соседа и врезался в опору ЛЭП в Кировской области

Инцидент случился 14 ноября в станице Советской. 17-летний юноша воспользовался тем, что его сосед проводил ремонтные работы, оставив во дворе дома машину без передних и задних сидений с ключами в замке зажигания.

Авария закончилась уголовным делом и проблемами со связью для местных жителей

Как сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Ставропольскому краю, нарушитель проник во двор, использовал канистру в качестве импровизированного сиденья и отправился в поездку, прихватив с собой приятеля, который не знал о том, что машину угнали.

Спустя некоторое время водитель без «прав» потерял контроль над автомобилем и врезался в столб линии электропередачи. В результате населенный пункт остался без Интернета, а подростки, испугавшись последствий, покинули место ДТП, бросив поврежденную легковушку.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье об угоне, на данный момент расследование обстоятельств инцидента продолжается.

