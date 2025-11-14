Пьяный несовершеннолетний угонщик разбил Ford Fusion во Владимирской области

Инцидент случился в поселке Муромцево Судогодского района. 17-летний юноша гостил у знакомых и, употребив спиртные напитки, без разрешения хозяйки квартиры взял ключи от ее автомобиля, после чего забрал приятеля и отправился вместе с ним в поездку по автодороге Владимир — Муром — Арзамас.

Как сообщает телеграм-канал Прокуратуры Владимирской области, неопытный водитель потерял контроль над машиной, которая зацепилась об обочину и опрокинулась на левый бок в кювет.

Несмотря на то, что авто получило значительные повреждения, сам злоумышленник и его попутчик отделались лишь синяками и царапинами. Бросив разбитый Ford Fusion, они попытались скрыться на попутном транспорте, однако полицейские их все же задержали.

Следователи возбудили против нарушителя уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, материалы направили в районный суд. Обвиняемому, которому лишь в январе исполнится 18 лет, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

