Пассажирка такси угрожала водителю мачете, требуя включить шансон

Инцидент произошел 11 ноября во время поездки из города Южный в Самару. Видеозапись случившегося мгновенно разлетелась по чатам местных таксомоторных компаний, а потом просочилась и в «большой» Интернет. Все началось с того, что сперва спокойная женщина с аккуратной прической и платком на голове выразила резкое недовольство звучавшей в салоне музыкой.

Как сообщает «Комсомольская правда», пассажирка попросила водителя включить другую музыку — шансон, но тот ее проигнорировал. Тогда женщина достала из своей сумки мачете — испуганный таксист попытался избежать конфликта, сразу же сменив радиостанцию. А вместе с тем предпринял меры предосторожности: отстегнул ремень безопасности, чтобы в случае атаки быстро покинуть салон. Но, к счастью, после исполнения просьбы пассажирка успокоилась и всю оставшуюся поездку наслаждалась любимыми песнями.

Полиция Самарской области инициировала проверку по факту произошедшего. При этом заявления от самого водителя такси в правоохранительные органы не поступало.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье девушка ударила ножом таксиста из-за спора о 190 рублях.