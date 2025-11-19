16‑летнего лихача задержали после полицейской погони в Татарстане

Инцидент случился на 1004‑м километре федеральной трассы М7. Заметив патруль ГИБДД, молодой человек за рулем LADA сразу же попытался скрыться: проигнорировал многочисленные требования остановиться, резко развернулся и на высокой скорости направился в сторону Елабуги. Правоохранители, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, немедленно начали погоню.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», после преследования, продолжавшегося 15 километров, машина нарушителя съехала с дороги в поле, где стражи порядка задержали юношу.

Последующая проверка показала, что водитель, житель Елабуги, не имел «прав», а также каких‑либо документов на машину, включая свидетельство о регистрации и полис ОСАГО. Автомобиль поместили на спецстоянку, а в отношении несовершеннолетнего составили ряд административных протоколов — за управление ТС без удостоверения и неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что под Санкт-Петербургом ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного мигранта без «прав».