Моллюск упал с неба и разбил лобовое стекло машины офицера природных ресурсов

Инцидент случился в приморском городе Уэрхэм, Великобритания. Инспектор, завершив рабочий день на берегу, вернулся к своему автомобилю и обнаружил моллюска вида Арктика исландская на разбитом лобовом стекле. Непродолжительное расследование показало, что виновником произошедшего стала местая чайка, которая с большой высоты сбросила раковину на машину.

Как сообщает портал WPRI.com, птицы часто используют подобную тактику для того, чтобы проломить твердую оболочку и добраться до съедобной части морских обитателей. И в данном случае пернатый нарушитель выбрал в качестве жесткой поверхности стекло служебного транспорта.

Примечательно, что сам обитатель морских глубин в результате столкновения не пострадал. Обнаруживший его сотрудник департамента природных ресурсов успешно вернул моллюска в естественную среду обитания.

