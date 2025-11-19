Моллюск упал с неба и разбил лобовое стекло машины офицера природных ресурсов

Как сообщает портал WPRI.com, птицы часто используют подобную тактику для того, чтобы проломить твердую оболочку и добраться до съедобной части морских обитателей. И в данном случае пернатый нарушитель выбрал в качестве жесткой поверхности стекло служебного транспорта.
Примечательно, что сам обитатель морских глубин в результате столкновения не пострадал. Обнаруживший его сотрудник департамента природных ресурсов успешно вернул моллюска в естественную среду обитания.
