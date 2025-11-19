Подросток-мигрант по указке кураторов поджег машину ДПС в Санкт-Петербурге

Как сообщает «Фонтанка», правоохранители задержали поджигателя непосредственно на месте событий. Известно, что юноша является гражданином Узбекистана, он действовал согласно указаниям лиц, которые вышли на него через один из мессенджеров. В переписке неизвестные пообещали подростку денежное вознаграждение за совершение преступления.
Против несовершеннолетнего следователи уже возбудили уголовное дело о теракте.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Северной столице другой подросток тоже пытался поджечь полицейские машины по указке мошенников.