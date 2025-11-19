Подросток-мигрант по указке кураторов поджег машину ДПС в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел на ведомственной парковке в Адмиралтейском районе. 15-летний молодой человек подошел к зданию отдела Госавтоинспекции с канистрой бензина, облил и поджег служебную машину. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, однако автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Как сообщает «Фонтанка», правоохранители задержали поджигателя непосредственно на месте событий. Известно, что юноша является гражданином Узбекистана, он действовал согласно указаниям лиц, которые вышли на него через один из мессенджеров. В переписке неизвестные пообещали подростку денежное вознаграждение за совершение преступления.

Против несовершеннолетнего следователи уже возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Северной столице другой подросток тоже пытался поджечь полицейские машины по указке мошенников.