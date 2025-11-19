45

Подросток-мигрант по указке кураторов поджег машину ДПС в Санкт-Петербурге

Нарушитель получал инструкции от неизвестных через мессенджер

Инцидент произошел на ведомственной парковке в Адмиралтейском районе. 15-летний молодой человек подошел к зданию отдела Госавтоинспекции с канистрой бензина, облил и поджег служебную машину. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, однако автомобиль получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Подросток-мигрант по указке кураторов поджег машину ДПС в Санкт-Петербурге

Как сообщает «Фонтанка», правоохранители задержали поджигателя непосредственно на месте событий. Известно, что юноша является гражданином Узбекистана, он действовал согласно указаниям лиц, которые вышли на него через один из мессенджеров. В переписке неизвестные пообещали подростку денежное вознаграждение за совершение преступления.

Против несовершеннолетнего следователи уже возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Северной столице другой подросток тоже пытался поджечь полицейские машины по указке мошенников.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует