Машину, на которой актер Ефремов устроил смертельное ДТП, продадут за 5 млн

Супруга заслуженного артиста РФ Софья Кругликова продала Jeep Grand Cherokee, на котором Михаил Ефремов в состоянии сильного опьянения устроил смертельную аварию в 2020 году, менее чем за миллион рублей. Теперь внедорожник ищет следующего хозяина, только теперь за него просят уже 5 миллионов.

Как сообщает телеграм-канал Mash, нынешний владелец, житель Белгородской области, приобрел автомобиль актера с серьезными повреждениями. И брал он машину не у супруги актера напрямую, а у перекупщиков, взвинтивших прайс до 2 млн рублей.

За то время, что мужчина провел в компании Jeep Grand Cherokee, он успел провести большой ремонт с использованием оригинальных запчастей. Но спустя три года эксплуатации решил все-таки продать машину — чтобы покрыть расходы на восстановление своего жилья, пострадавшего в результате удара беспилотника и пожара.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО.