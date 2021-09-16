Виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов готовится освободиться по УДО

Как и предполагал портал «АвтоВзгляд», в своей кассационной жалобе Михаил Ефремов попросил таки суд скостить ему срок, а заодно и перевести для отбывания наказания в колонию-поселение. Сейчас, напомним, виновник трагической аварии содержится в исправительной колонии общего режима №2 по Белгородской области.
По словам осужденного, он полностью раскаивается и готов помогать семье убитого в том кроваво-пьяном ДТП Сергея Захарова. Адвокаты Ефремова попытались обратить внимание Фемиды на плохое состояние здоровья актера, сообщив об ухудшении зрения и жалобах на боли в области сердца. Но суд остался непреклонен.
Напомним, что Михаил Ефремов был осужден к восьми годам лишения свободы Пресненским судом, а позже Мосгорсуд снизил это наказание до 7,5 лет лишения свободы. В настоящий момент «Гражданин поэт» работает в швейном цехе промышленной зоны исправительного учреждения. За время пребывания в колонии он не получил ни одного рапорта о нарушении режима содержания и находится на хорошем счету у администрации.
Более того: Ефремов имеет несколько поощрений за хорошую работу и поведение, что позволит ему перейти на облегченные условия содержания, получать дополнительные свидания и передачи, а также много раньше выйти на волю. Освободиться из мест заключения по УДО артист сможет, отсидев три года и девять месяцев. Иными словами, ровно половину срока.
На это, собственно, и рассчитывает знаменитость. А спустя пару лет наверняка таки добьется изменения режима содержания для перевода в заветную колонию-поселение, где осужденным с безупречной репутацией разрешено работать за пределами колючки и даже периодически ездить домой.