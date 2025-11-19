Дебошир-мотоциклист прокатился на капоте машины прямо до отдела полиции

Инцидент случился в юго-восточном штате Виктория в Австралии. 62-летний мужчина, находившийся за рулем двухколесного транспорта, обиделся на автомобилиста, который его «подрезал». А потому пустился в погоню, опередил машину «хама» и швырнул свой шлем в лобовое стекло.

Как сообщает портал 7NEWS, на этом он не остановился. Разъяренный байкер еще раз обогнал авто, разбил боковое зеркало и запрыгнул на капот движущегося транспортного средства.

Водитель, находившийся в салоне с четырьмя пассажирами, в состоянии крайнего испуга продолжил поездку, которая закончилась у ближайшего полицейского участка. Всего он преодолел 1,3 км с кричащим и пытавшимся выломать дворники злоумышленником.

Задержанный полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 12 месяцев исправительных работ, 100 часов обязательных общественных работ и лишения водительского удостоверения на восемь месяцев.

