Детей бросают под колеса: страшная правда о новом виде автоподстав

Схема этого «развода» законопослушного водителя на приличные деньги стара как мир: пешеход бросается под машину на «зебре» и затем требует компенсации за «неудобства» без вызова ГИБДД. И поскольку сбитый человек — страшный сон любого «рулевого», криминальный алгоритм долгие годы работал в пользу злодеев почти безупречно. Но со временем и сами автовладельцы стали умнее, и придорожные полицейские научились распознавать «подставу», и Фемида начала вникать в проблему. Но злоумышленники, не желая терять легкие деньги, «усовершенствовали» метод. Цинично, зло, страшно. Теперь они массово бросают под колеса детей. Один из последних резонансных эпизодов случился на днях в подмосковном Королеве. Как не стать жертвой подобной подставы и что делать, если вы все же «попали», рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Итак, сценарий действий выверен до миллиметра. Машина подъезжает к пешеходному переходу и тут на него внезапно выбегает ребенок. Детское тельце с глухим звуком бьется о бок машины и остается лежать на асфальте. Эффект, согласитесь, потрясающий. И для автовладельца, и для окружающих.

Но заметьте: во всех уже зафиксированных (включая королевский) случаях, тинейджер ни разу не попал под колеса, а «проехался» исключительно по борту транспортного средства, причем без повреждений и для последнего, и для себя. Однако падает и лежит, некоторое время не подавая признаков жизн.

В этот момент один из участников действа (тут надо заметить, что на месте будущего инцидента заранее собирается приличное число «актеров») закатывает истерику, разыгрывая родителя в шоке. Кричит, суетится, рыдает над сбитым ребенком. Второй — спокойный, «вменяемый», предлагает водителю уладить все на месте, по-человечески, без полиции. Третий держится чуть в стороне и бесстрастно фиксирует ситуацию на телефон, создавая иллюзию независимого свидетеля.

Фото: globallookpress.com

Нередко появляется и четвертый — агрессивный, давящий на мораль. Роли, естественно, распределены заранее и отрепетированы до автоматизма. Ребенок, конечно, тоже тренируется «случайно попадать под машину». Ключевой сигнал, сигнализирующий о том, что вы не сбили малыша, а попали в лапы мошенников — стремление последних решить проблему сразу, на месте, без вызова сотрудников ГИБДД. И тут возникает главный вопрос: может ли автовладелец предугадать и предотвратить провокацию?

— Важнейшая мера «профилактики» подобных историй — заблаговременное снижение скорости на перекрестках, особенно при проезде узких улиц и нерегулируемых пешеходных переходов, — считает инструктор по контраварийному вождению Михаил Коростелев. — Именно на таких участках, согласно статистике, и происходит большинство подобных инцидентов.

На готовящуюся подставу может намекать и скопление людей (включая детей) у перехода, которые долго не выполняют маневр при пустой проезжей части. Низкая скорость тут, при которой человек способен среагировать и нажать на тормоз до, уж простите, «выброса тела» — главный оберег от криминальных посягательств, — подчеркивает эксперт.

А вот что делать, все же попав в подобную ситуацию, читателям портала «АвтоВзгляд» подробно объяснил CEO проекта Likvi.com Алексей Коротков:

Фото: globallookpress.com

— После случившегося вы должны оставить ТС на месте инцидента. И кто бы и в каких тонах не просил вас сдвинуть машину в сторону, чтобы не мешать движению — не делайте этого. Любое перемещение авто хоть на сантиметр может быть расценено ГАИ как попытка скрыться с места ДТП со всеми вытекающими последствиями, включая лишение «прав».

Включите аварийку. Выйдите, осмотрите пострадавшего и, если можете, помогите ему, но без фанатизма — отсутствие навыков оказания помощи в подобных ЧП может только навредить сбитому человек. Поэтому немедленно вызовите «скорую» и полицейских. Немедленно начинайте искать свидетелей инцидента. Причем неважно, что они будут показывать против вас — запишите их имена, телефоны.

Зафиксируйте следы торможения, а если имеются последствия в виде разной осыпи (какие-то осколки, пластиковые фрагменты, капли жидкости), то и их. Они в дальнейшем расскажет эксперту о всех нюансах аварии больше, чем слова. Поставьте знак аварийной остановки в начале следа торможения — это даст понимание скорости и ваших действий.

Фотографируйте место аварии с разных углов: знаки, дорогу, асфальт, повреждения машины. Фото станут аргументами, когда слова забудутся. Когда приедет инспектор ДПС, будьте рядом с ним, смотрите на замеры. Отобразите все подробности в своем объяснении и внимательно прочтите протокол. Если в нем что-то не так — требуйте внести в него свои замечания, то есть не подписывайте бумаги вслепую. Иначе, если дело все же дойдет до суда, неподтвержденные факты просто не будут учтены. Не дайте эмоциям уничтожить то, что еще можно защитить, — рекомендуют юрист.

Фото: globallookpress.com

При этом он напоминает, что соответствующие нормативные акты, касающиеся в том числе и описанной ситуации, ориентированы в большей мере в пользу пешеходов. В частности, пункт 14.1 ПДД РФ прямо обязывает водителя снизить скорость или полностью остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом, если по нему уже двигаются «пешики».

Этот параграф весьма неоднозначен, ведь в описанных автоподставах те же дети выбегают на проезжую часть уже после того, как автомобиль въехал на переход. Кроме того, ситуацию усугубляет «универсальный» для стопроцентного наказания шофера пункт 10.1 ПДД, обязывающий водителя абсолютно в любых ситуациях (с учетом цунами, взрыва водородной бомбы, землетрясения и т.д.) выбирать оптимальную скорость движения.

Именно эти пункты Правил чаще всего усложняют процесс доказательства невиновности водителя, попавшего в такую ситуацию. И, если уж честно, лучшей защитой от таких «наездов» является видеорегистратор, заблаговременно установленный в авто.

С другой стороны, даже если этого гаджета нет, ваш отказ немедленно расплатиться на месте, не дожидаясь приезда ГАИ, сильно остудит пыл придорожных подставщиков. И они (с очень высокой долей вероятности) сами покинут место встречи. Им лишнее внимание полиции однозначно в минус.

Ну а если все же попрут «до талого», то, как мы писали выше, наличие качественной доказательной базы — видеозаписи с регистратора, показаний свидетелей и официальных документов от ГИБДД — водитель имеет все шансы доказать в суде не только доказать свою невиновность, но и привлечь к ответственности мошенников по статье за вымогательство, потребовав при этом от них компенсацию за моральный ущерб и вред, нанесенный его транспортному средству.