Пьяный вандал разбил автомобиль после неудачной попытки угона

Инцидент случился в микрорайоне Енисейский города Саяногорска. 28-летний ранее судимый безработный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходя мимо припаркованного авто, решил на нем прокатиться. Нарушитель разбил боковое стекло, проник в салон и попытался завести двигатель, однако у него ничего не получилось.

Как сообщает телеграм-канал МВД по Республике Хакасия, неудача вызвала у мужчины приступ ярости: дебошир разбил лобовое стекло и одно из зеркал заднего вида, а также повредил электропроводку транспортного средства, после чего скрылся с места происшествия.

52-летняя супруга владельца машины обнаружила повреждения утром следующего дня и отправилась в полицию. Правоохранители оперативно установили личность преступника и задержали его.

Следователи возбудили против задержанного уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Покушение на угон». Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Санкт-Петербурге мужчина пытался угнать машину, но она внезапно загорелась.