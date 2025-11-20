Пьяная женщина без «прав» разбила три припаркованные машины и скрылась

Инцидент случился в 3-м Привокзальном микрорайоне города Ачинск Красноярского края. 48-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем Toyota Sprinter, сначала протаранила припаркованную Toyota Corona Premio, а затем, двигаясь обратным ходом, задела еще два авто — Renault Scenic и Mazda CX-5.

Как сообщает издание «Запад24», сразу после этого преступница покинула место аварии, не дожидаясь сотрудников полиции. Правоохранителям помогли местные жители, которые предоставили видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем доме.

Благодаря им стражи порядка быстро установили личность и задержали подозреваемую. Выяснилось, что у нее никогда не было водительского удостоверения, а алкотестер подтвердил, что женщина находилась в состоянии опьянения. От дальнейшей проверки в медучреждении она отказалась.

Сотрудники Госавтоинспекции составили три протокола об административных нарушениях: за управление транспортным средством без «прав», отказ от прохождения медосвидетельствования и оставление места аварии. Теперь ей грозит штраф на сумму в 60 тысяч рублей.

