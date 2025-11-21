Кот, сброшенный орлом на землю, погиб, пробив лобовое стекло автомобиля

Инцидент случился на шоссе US-74 в штате Каролина, США. Автомобиль, за рулем которого находилась представительница прекрасного пола, двигался по трассе, когда внезапно упавшее с неба животное проломило лобовое стекло и отлетело на заднее сиденье транспортного средства.

Как сообщает The Charlotte Observer, автоледи, к счастью, не получила травм, однако кот столь суровых испытаний не пережил. Очевидцы случившегося рассказали, что перед этим наблюдали, как взрослый представитель семейства кошачьих «сражался» в небесах с птицей и, очевидно, победил, раз его выпустили из когтей. Но победа оказалась пирровой...

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб и эвакуировали машину с проезжей части. Автомобиль результате удара получил серьезные повреждения. Стоит подчеркнуть, что события развернулись около Национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс, который является естественной средой обитания белоголовых орланов.

