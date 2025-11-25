Юноша устроил массовое ДТП, чтобы убить свою беременную подругу

Инцидент случился на перекрестке Авеню Чейенн и Бульвара Норт Джонс в Лас-Вегасе, США. 19-летний молодой человек за рулем Infinity разогнался до 160 км/ч в зоне с разрешенным лимитом около 75 км/ч в переводе с миль, после чего последовательно врезался в 12 машин, которые в тот момент ожидали разрешающего сигнала светофора.

Как сообщает New York Post, 20-летняя беременная девушка, находившаяся в салоне Infinity, а также 38-летний мужчина, управлявший другим автомобилем, получили тяжелейшие травмы, от которых скончались на месте событий. Медики доставили еще одного пострадавшего в критическом состоянии в ближайшую больницу.

Дальнейшее расследование и записи с камер видеонаблюдения показали, что злоумышленник не предпринимал попыток затормозить — правоохранители пришли к выводу, что ДТП было целенаправленным. Обвинения в адрес юноши переквалифицировали с нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, на умышленное убийство с использованием авто как орудия, а также покушения на убийство.

Несмотря на то, что при обыске у задержанного обнаружили вейп с запрещенными веществами, на момент аварии он не находился в состоянии опьянения. Известно, что юноша управлял машиной, зарегистрированной на мать погибшей подруги, а также ранее привлекался к ответственности за игнорирование запрещающих знаков и превышение скорости.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что житель Ярославской области из мести поджег автомобиль соседа-полицейского.