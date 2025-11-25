Пьяная девушка сбежала с вечеринки на угнанном автомобиле

Дорожный патруль заметил и остановил на Красном проспекте Новосибирска подозрительный Hyundai Solaris, который качался из стороны в сторону и создавал аварийные ситуации. За его рулем находилась 20-летняя жительница Калининского района.

Как сообщает портал «ВН.ру», полицейские заметили у нее признаки сильного алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования задержанная отказалась. Позже стражи порядки выяснили, что девушка никогда не имела водительских «прав».

Машина тоже принадлежала не ей. Нарушительница без спроса взяла ключи от транспортного средства во время застолья у знакомого, после чего отправилась кататься по городу.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на девушку административные протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения и без «прав». Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

