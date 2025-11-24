Пьяный юноша угнал у матери автомобиль и попал в ДТП в Пензенской области

Инцидент случился в городе Кузнецк. Местный 21-летний житель употреблял дома спиртные напитки, после чего без разрешения взял ключи от машины своей матери, чтобы покататься по городу. Во время поездки он потерял контроль над авто, который врезался в дерево и опрокинулся.

Он ранее уже привлекался к ответственности за вождение подшофе

Как сообщает Издание «Пенза-Взгляд», прибывшие на место событий сотрудники ГИБДД обнаружили перевернутую Toyota и ее водителя неподалеку. Правоохранители сразу же заметили у молодого человека признаки опьянения и предложили ему пройти медосвидетельствование, которое подтвердило факт наличия алкоголя в крови.

Следователи возбудили против задержанного уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. При этом суд учтет смягчающие обстоятельства — такие, как признание вины и родственные связи с потерпевшей.

