Пьяный юноша угнал у матери автомобиль и попал в ДТП в Пензенской области

Как сообщает Издание «Пенза-Взгляд», прибывшие на место событий сотрудники ГИБДД обнаружили перевернутую Toyota и ее водителя неподалеку. Правоохранители сразу же заметили у молодого человека признаки опьянения и предложили ему пройти медосвидетельствование, которое подтвердило факт наличия алкоголя в крови.
Следователи возбудили против задержанного уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Теперь виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. При этом суд учтет смягчающие обстоятельства — такие, как признание вины и родственные связи с потерпевшей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что житель Новосибирска починил чужой автомобиль, чтобы его угнать.