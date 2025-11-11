358

Петербурженка устроила ДТП, дала пощечину гаишнику и получила условный срок

А ее премиальную машину конфисковали в пользу государства

Все произошло на Народной улице, где женщина, ранее уже привлекавшаяся за отказ от прохождения медосвидетельствования, спровоцировала аварию на своем Audi Q5. Прибывшие на место событий сотрудники ГАИ предложили ей «подуть в трубочку», но автомобилистка снова отказалась. И вместо этого влепила инспектору пощечину.

Александр Проневский

Изображение Петербурженка устроила ДТП, дала пощечину гаишнику и получила условный срок

Как сообщает «Фонтанка», позднее задержанная полностью признала свою вину. Невский районный суд вынес ей приговор за управление автомобилем под воздействием препаратов, ухудшающих реакцию, а также за насилие в отношении представителя власти.

Наказание для фигурантки уголовного дела включает полтора года лишения свободы условно, а также запрет садиться за руль любого транспортного средства на два года. При этом машину нарушительницы конфисковали в пользу государства.

