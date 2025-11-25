187

Водитель без «прав» устроил ДТП и протащил инспектора ДПС на двери авто

Полицейские устроили погоню за нарушителем-рецидивистом

Инцидент случился ночью 25 ноября в городе Стрежевом Томской области. Во время патрулирования улиц инспекторы ДПС заметили ВАЗ-21122 под управлением местного жителя, известного систематическими нарушениями ПДД. Его попытались остановить, но он резко увеличил скорость, чтобы скрыться от правоохранителей.

Александр Проневский

Изображение Водитель без «прав» устроил ДТП и протащил инспектора ДПС на двери авто

Как сообщает издание vtomske.ru, в ходе преследования беглец потерял контроль над транспортным средством, которое выехало на тротуар и врезалось в металлическое ограждение. Полицейский, подбежав к машине, разбил боковое стекло и попытался вынуть ключ из замка зажигания, однако водитель начал движение обратным ходом. Он протащил сотрудника ГИБДД, повисшего на двери, несколько десятков метров, прежде чем остановиться.

В результате правоохранители задержали злоумышленника и доставили его в отдел, где составили пять административных протоколов, в том числе — за управление автомобилем без водительского удостоверения, невыполнение требования об остановке и оставление места ДТП.

Кроме того, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Суд, рассмотрев материалы о неуплате прошлых штрафов, назначил мужчине 11 суток административного ареста, а его ВАЗ отправили на спецстоянку.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Австралии дебошир-мотоциклист прокатился на капоте машины прямо до отдела полиции.

